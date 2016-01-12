مهندس البرج المتهم بالتسبب فى انهيار "عقار الشرقية": "المنزل تم تعليته دورين"

وأضاف مجدى سكينة، لـ "اليوم السابع" ، أن أعمال الحفر التى قام بها تمت بطريقة "الإنشائية السليمة"، موضحا أنه إذا كان الحفر هو المسئول عن انهيار العقار، كما يتهمة الأهالى، كان الهبوط سيكون بدء من الأسفل للأعلى، و تشققت وسقطت الخوزايق الموجودة في أرضه و بدء الانهيار من ناحيته، لكن ما حدث حدث هو انهيار المنزل علي الجانب الاخر، لافتا إلى أن الخوزايق من ناحية العقار سليمة و لم تتأثر وهو خير دليل على أن اعمال التعلية التي قام بها الدكتور مجدي عيداورس في منزله هي السبب وليس الحفر.
كان عقار سكني، قد انهارمساء أمس الاثنين، أسفر عن مصرع 3 و إصابة 5 آخرين، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، و فسر الأهالى سبب الانهيار بسبب وجود حفر ملاصق للعقار بغرض انشاء برج سكنى.
وقرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، تشكيل لجنة هندسية مكبرة و للتحقيق في أسباب انهيار العقار.
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