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"أمن الفيوم": الجسم الغريب بمحيط الشبان المسلمين "قالب طوب مغلف"

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"أمن الفيوم": الجسم الغريب بمحيط الشبان المسلمين "قالب طوب مغلف" "أمن الفيوم": الجسم الغريب بمحيط الشبان المسلمين "قالب طوب مغلف"
صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، أن الجسم الغريب المشتبه فيه والذى عثر عليه بجوار جمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم تبين، بعد فحص خبراء المفرقعات له، أنه سلبى وعبارة عن قالب من الطوب ملفوف بكيس من البلاستيك ومغلف من الخارج بغرض إثارة الذعر.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا منذ دقائق بالاشتباه فى جسم غريب بجوار جمعية الشبان المسلمين، وانتقلت قوة من خبراء المفرقعات وفحصت الجسم، كما تواجدت بالمكان سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور سامح محمد مدير إسعاف الفيوم، وتبين بعد الفحص أن البلاغ سلبى والعبوة لا تحتوى علي أية مواد ناسفة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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>الاشتباه بجسم غريب بجوار"الشبان المسلمين" بالفيوم.. وانتقال خبراء المفرقعات

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