ننشر صورة الشقيقتين ضحايا عقار "منيا القمح" بالشرقية

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورا للطالبة رحمة محمد عبدالمجيد وشقيقتها هاجر، ضحايا إنهيار العقار المنكوب بشارع سعد زغلول بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

وطالب النشطاء بمحاسبة المسئولين، لعدم استجابتهم لبلاغ الأهالى وعدم وصولهم لموقع العقارإلا بعد مرور 5 ساعات.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية ببلاغ بانهيار منزل مأهول بشارع سعدزغلول بمدينة منيا القمح وأسفر الحادث عن مصرع شقيقتين وإصابة 5 أخرين وجارالبحث عن المصابين وعن المتوفيين تحت الأنقاض.

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