كما انفرد في الجول - الانتاج الحربي يفسخ عقد محمد زيدان

كما انفرد FilGoal.com قبل أسابيع .. أعلن فريق الانتاج الحربي يوم الاثنين فسخ التعاقد مع محمد زيدان صانع ألعاب الفريق.

وكان الإنتاج قد ضم زيدان لمدة موسم في صفقة انتقال حر ولعب ثلاث مباريات لمدة 105 دقيقة فقط من إجمالي تسع مباريات.

مصدر في الإنتاج لـ في الجول: قررنا فسخ التعاقد مع زيدان

وقال شوقي غريب المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي لـFilGoal.com يوم الاثنين: "زيدان أصبح لاعبا حرا، فقد قررنا فسخ التعاقد معه".

وأضاف "مدة التعاقد مع زيدان كان لمدة موسم واحد فقط، لكنه لن يستكمل مشواره معنا".

ولعب زيدان في أندية الدنمارك منذ 2000 ومنها إلى ألمانيا وتدرج في المستوى حتى وصل إلى بروسيا دورتموند وخاض تجربة في بني ياس الإماراتي قبل العودة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه.