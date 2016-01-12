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شوقي غريب لـ في الجول: انتقال جدو لسموحة؟ الكرة في ملعبهم

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شوقي غريب لـ في الجول: انتقال جدو لسموحة؟ الكرة في ملعبهم شوقي غريب لـ في الجول: انتقال جدو لسموحة؟ الكرة في ملعبهم

ينتظر نادي الانتاج الحربي رد سموحة على طلباته المادية الجديدة بشأن انتقال مهاجم الفريق محمد ناجي "جدو" إلى النادي السكندري.

ودخل سموحة في مفاوضات مع إدارة الإنتاج للحصول على موافقتهم على ضم هداف منتخب السابق.

وقال شوقي غريب المدير الفني للانتاج في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "وافقت على انتقال جدو لسموحة، وطلب النادي مليون جنيه للاستغناء عن جدو، لكن سموحة شعر بأن المبلغ ضخم".

وأضاف "اجتمع مجلس إدارة الانتاج الحربي وقرر تخفيض المبلغ لـ900 ألف جنيه، وفي انتظار رد سموحة، الكرة الآن في ملعبهم".

وأوضح أنه في حالة عدم رحيل جدو عن الفريق خلال أسبوع، فأنه سيستكمل مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم بعد غلق ملف انتقاله.

يذكر أن سموحة يسعى لتعويض غياب خالد قمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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