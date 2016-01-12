أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب المؤتمر بسوهاج يطالب نواب المحافظة بمواجهة معوقات التنمية وحلها

Google+ Print
حزب المؤتمر بسوهاج يطالب نواب المحافظة بمواجهة معوقات التنمية وحلها حزب المؤتمر بسوهاج يطالب نواب المحافظة بمواجهة معوقات التنمية وحلها
طالب خالد مهران، أمين حزب المؤتمر بسوهاج، نواب المحافظة، بمواجهة المعوقات التى تعوق فرص التنمية بالمحافظة وحلها ومناقشة هذا الموضوع خاصة بعد أدائهم اليمين الدستورية بالمجلس.

وأضاف مهران فى تصريح خاص، أنه يطالب النواب أيضًا بمناقشة توقف عدد 103 مصانع بالمحافظة وكيفية تشغيلها وكذلك تشجيع الشباب على الترشح لانتخابات المحليات ودعمهم، كما يطالب النائب أحمد حلمى الشريف النائب عن حزب المؤتمر بسوهاج ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بالاهتمام بالتشريعات التى تمس حقوق وحرية المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365