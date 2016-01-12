حزب المؤتمر بسوهاج يطالب نواب المحافظة بمواجهة معوقات التنمية وحلها

طالب خالد مهران، أمين حزب المؤتمر بسوهاج، نواب المحافظة، بمواجهة المعوقات التى تعوق فرص التنمية بالمحافظة وحلها ومناقشة هذا الموضوع خاصة بعد أدائهم اليمين الدستورية بالمجلس.

وأضاف مهران فى تصريح خاص، أنه يطالب النواب أيضًا بمناقشة توقف عدد 103 مصانع بالمحافظة وكيفية تشغيلها وكذلك تشجيع الشباب على الترشح لانتخابات المحليات ودعمهم، كما يطالب النائب أحمد حلمى الشريف النائب عن حزب المؤتمر بسوهاج ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بالاهتمام بالتشريعات التى تمس حقوق وحرية المواطنين.