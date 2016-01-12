افتتاح أكبر وحدة لزراعة النخاع فى مصر بجامعة طنطا بتكلفة 15 مليون جنيه

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم افتتاح أكبر وحدة لزراعة النخاع بمصر داخل المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة اليوم الثلاثاء بتكلفة 15 مليون جنيه، وتعد الأولى فى مصر من حيث الإمكانيات وغرف العمليات والتطوير.

وقال الدكتور جمال موسى مدير المستشفى العالمى إن الوحدة تضم 4 كبسولات لزراعة النخاع العظمى، إلى جانب غرفتين لزراعة النخاع العظمى الذاتى، وغرفتين عناية متوسطة لرعاية ما بعد الزرع، ومعمل للخلايا الجذعية، ومعمل لفصل مكونات الدم وتعقيمه بالبلازما والبخار، وغرفة تحضير العلاج الكيماوى والمناعى ووحدة لتسجيل بيانات المرضى وقاعدة بيانات بحثية يشرف عليها الدكتور محمد الشنشورى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة أمراض الدم، والدكتور أمجد عبد الرءوف عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الوحدة علاج الكثير من الأمراض التى يستعصى علاجها بالطرق التقليدية، منها أمراض الدم الخبيثة "الليمفوما"، "والليوكسيا" والمراحل المتأخرة من بعض الأورام السرطانية وأمراض الدم المزمنة وأنيميا فشل النخاع وأمراض نقص المناعة الوراثية والمزمنة، وتقوم الوحدة على زرع النخاع الذاتى وفصل الدم ومكوناته وفصل الخلايا الجذعية وحفظها والندوات العلمية والمتخصصة والبحث العلمى فى هذا المجال.