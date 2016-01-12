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ساركوزي يحاضر غداً في مركز الإمارات للدراسات

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ساركوزي يحاضر غداً في مركز الإمارات للدراسات ساركوزي يحاضر غداً في مركز الإمارات للدراسات

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمقره غداً محاضرة بعنوان «العالم اليوم.. حوار مع نيكولا ساركوزي».

تأتي المحاضرة - التي سيلقيها رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي - في إطار الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بهدف مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء تلك التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة أو التي تتعلق بمنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط أو المرتبطة بالشؤون الدولية والعالمية، وذلك حرصاً من المركز على ممارسة دوره في خدمة المجتمع وإسهاماً منه في خلق تصور واضح حول القضايا المهمة والتحديات والمشكلات الناتجة عنها ما يساعد على اقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع الاستراتيجيات الملائمة للتعامل معها.

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