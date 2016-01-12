سلطان بن زايد يحضر أفراح المنصوري

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عصر أمس، الحفل الذي أقامه عوض قشمان المنصوري بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة مصبح عامر حويرب المنصوري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الأعراس بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الأعيان والمسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء قبيلة المناصير وجمع غفير من الأهالي والمهنئين.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإخوانه ووالد العروس وإخوانها، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة وأن يرزقها الذرية الصالحة.