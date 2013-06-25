مدير عام التموين ببنى سويف: سنعمل بكامل طاقتنا نهاية الشهر الجارى

صرح المهندس أحمد محمد عبد الرءوف مدير التجارة الداخلية ببنى سويف، بأن المحافظة استقبلت 3300 طن سولار بعد وعود الرئيس مرسى بحل أزمة السولار بمحافظات مصر فى المستودع الرئيسى لمديرية التموين بجانب الكميات التى تصل يومياً من شركات البترول.

وتغذى المديرية محطات الوقود التى تشهد أزحاماً وطلباً من قبل سيارات النقل والميكروباص والسرفيس من تلك الكميات الاحتياطية، وأضاف عبد الرءوف بأن المحافظة ما زالت تشهد أزمة تتمثل فى نقص الكميات الواردة من البنزين خاصة الـ80 تصل إلى 50% وتقوم مديرية التموين بإبلاغ الجهات المعنية بعجز كميات البنزين ليقوموا بدورهم فى إرسال الكميات المخصصة لنا، ولكن فى العموم تعتبر كميات الوقود التى تضخ هذه الأيام لبنى سويف أفضل من الأسابيع السابقة.

ووجه مدير التموين رسالة طمأنينة لأهالى بنى سويف يوم 30/6، مؤكداً أن مديرية التموين ستعمل بكامل طاقتها كما حدث فى ثورة يناير، وأن عمليات الضخ الخاصة بالوقود لن تتوقف.