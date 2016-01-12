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لتجنب علامات الشيخوخة.. روتين يومى يجعل بشرتك أكثر شبابا

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لتجنب علامات الشيخوخة.. روتين يومى يجعل بشرتك أكثر شبابا لتجنب علامات الشيخوخة.. روتين يومى يجعل بشرتك أكثر شبابا
تجنب ظهور علامات الشيخوخة مبكرا، والمحافظة على شباب ونضارة البشرة، من أهم الأهداف التى تسعى لتحقيقها النساء، وهذا الهدف يتحقق باتباع بعض نصائح أخصائية الامراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، والتى تطالب المرأة فى السطور التالى باتباع تلك التعليمات:

- تناولى بين 2 و3 لترات ماء يوميا.
>- احرصى يوميا على تناول كوب من عصير البرتقال أو الجوافة أو الفراولة أو تناولى قرصا من فيامين (سى).
>- احرصى على تناول ما لا يقل عن 3 حصص يوميا (الحصة تعادل 100 جرام) من الخضراوات والفواكه الغنية بالحديد كالخضراوات الورقية والكيوى.
>- لا تهملى فى استخدام كريم الليل قبل النوم.
>- لا تعرضى بشرتك لأشعة الشمس، حتى فى فصل الشتاء دون استخدام الكريم الواقى من أشعتها.
>- أحرصى على تقشير بشرتك بالماسك المقشر مرتين أسبوعيا.
>- تجنبى استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.
>- اعرفى جيدا نوع بشرتك سواء "دهنية أم جافة أم مختلطة" وانتقى مستحضرات التجميل المناسبة لطبيعتها.
>- تأكدى من التخلص بشكل كامل من آثار مستحضرات التجميل على البشرة قبل النوم.

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