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ضبط عاطل يروج الأقراص المخدرة أمام مسجد ببولاق الدكرور

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ضبط عاطل يروج الأقراص المخدرة أمام مسجد ببولاق الدكرور ضبط عاطل يروج الأقراص المخدرة أمام مسجد ببولاق الدكرور
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة أمام مسجد ببولاق الدكرور، وضبط بحوزته 100 قرص مخدر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "محمود.ا" عاطل، بالمواد المخدرة وكشفت التحريات عن أنه يروج المخدرات على عملائه أمام مسجد السنية ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين له تمكن النقيب طاهر صالح وأمين شرطة هشام أبو زهرة من ضبط المتهم وبحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ 500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة التحقيق.

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