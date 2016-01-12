مرتضى منصور بعد لقائه رئيس النواب: ستجرى انتخابات مؤقتة للجان النوعية

قال النائب مرتضى منصور، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بعد لقائه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر البرلمان منذ قليل، إن اللقاء جاء بهدف حل أزمة اللجان، متابعا:" هى أزمة بدون لازمة، وستجرى انتخابات مؤقتة لتشكيل لجان نوعية، وسيعاد تشكيلها مرة أخرى".

و أضاف "منصور" بعد سؤال "اليوم السابع" له بشأن الخلاف الذى ثار بين النائب المستشار سرى صيام والدكتور على عبد العال، أن "صيام" هو من بدأ الخلاف، موضحا :"مش معقول كل اللى عاوز يتكلم يقوم يتكلم ، المفروض يكون فيه نظام"، موجهها رسالة للمستشار "صيام" :" عاوز اقوله اهدى".

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