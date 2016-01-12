موجز الصحافة المحلية: البرلمان فى ورطة

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "البرلمان فى ورطة".

يتبقى من الزمن 13 يوما وتنتهى مهلة الـ15 يوما التى حددهــا الدســتور للبرلمان لعرض ومناقشــة القوانين التى صدرت فى غيبته، والموافقة عليها، وفق ما تنص عليه المادة 156.

>وبانعقاد جلســتى البرلمان، أمس الأول الأحد وأمس الاثنيــن، اللتيــن خصصتــا لانتخــاب رئيــس المجلس ووكيليه، ســيكون مر يومــان دون أن يبدأ المجلس فى مناقشــة القوانين التى صدرت فــى غيبته، وكذلك لم ينته من تشكيل اللجان وانتخاباتها.

وركزت صحيفة "الأهرام"، على إعلان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة حاويات فى العالم صديقة للبيئة ستعبر قناة السويس الجديدة غدا الأربعاء وهو ما يؤكد ان مشروع القناة الجديدة تم خلاله الالتزام بالمعايير البيئية اللازمة ، مشيرا الى أنه قد تمت الاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة من الخارج فى مجال البيئة.

وأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن اليوم تعلن لجنة التحقيق التى أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توصلت إليه من نتائج حول ما أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات من بيانات تشير إلى أن حجم فاتورة الفساد في مصر يصل إلى 600 مليار جنيه.

وكشفت مصادر قضائية لصحيفة "المصرى اليوم"، أن محكمة النقض تلقت 250 طعناً على انتخابات مجلس النواب، الذى عقد أولى جلساته أمس الاول، فيما أجرى المجلس انتخابات الإعادة على مقعد وكيل المجلس، أمس، بين علاء عبد المنعم عن قائمة فى حب مصر، وسليمان وهدان عن الوفد.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول لصحيفة "الشروق" إن المملكة العربية السعودية تعهدت بتوفير شحنات من المواد البترولية لمصر، لمدة 3 أشهر بدءا من فبراير القادم، وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، عن الهيئة تعد حاليا قائمة لاحتياجات مصر من المواد البترولية "لنرسلها إلى المملكة لإمداد مصر بالشحنات" وفقا للمصدر مشيرا إلى أن الهيئات ستحصل على الشحنات بنظام التسهيلات "بفائدة تحصل إلى نحو 1%".