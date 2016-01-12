20 قتيلا فى تفجيرات استهدفت مقهى بشمال شرق بغداد

قتل 20 شخصا وأصيب عشرات اخرون الاثنين فى تفجيرات وقعت فى بلدة المقدادية شمال شرق بغداد، كما قال مسؤولون أمنيون.

وانفجرت قنبلة فى مقهى فيما فجر انتحارى سيارة مفخخة بعدما تجمع اشخاص فى المكان، كما قال مسؤولون فى الجيش والشرطة.

ولم تتبن اى جهة الهجوم لكن التفجيرات الانتحارية غالبا ما تكون من تنفيذ مجموعات مسلحة سنية فى العراق بما يشمل تنظيم داعش المسلح.

وقال المسؤولون الامنيون ان مواطنين شيعة قاموا باحراق عدة منازل سنة ومسجد بعد الهجوم.

وقال ضابط كبير فى الجيش العراقى ان محافظة ديالى حيث تقع المقدادية "تم تحريرها" من تنظيم داعش فى يناير 2015 لكن هذا لم يوقف هجمات الجهاديين.

وقد سيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة فى شمال وغرب بغداد فى يونيو 2014 لكن القوات العراقية مدعومة بضربات جوية يشنها التحالف الدولى، الحقت نكسات كبرى بالجهاديين.

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