المرصد السورى: 49 شاحنة غذائية دخلت مضايا.. و21 قافلة للفوعة وكفريا

قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، إن عدد الشاحنات التى تحمل مواد غذائية وطبية، ودخلت منذ قليل لبلدة "مضايا" السورية، تبلغ نحو 49 شاحنة، بالإضافة لـ21 شاحنة أخرى دخلت بلدات سورية أخرى منذ نحو ساعتين متمثلة فى بلدتى الفوعة وكفريا.

وأضاف "عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أنه تم الاتفاق بعد مشاورات على أن تسلم المساعدات إلى رجال الإغاثة، وبعض الحكماء والوجهاء بالمدن، بعيداً عن العسكريين، موضحاً أنه تم الاتفاق أيضاً على تسليم المساعدات فى شكل حصص.

وأوضح مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه: "تم التأكيد على عدم حصار مضايا من قبل النظام السورى، فى إطار من السرية بين النظام السورى وبين الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أنه تم إحضار بعض المدنيين وتصويرهم على أن المسلحين هم من يحاصرونهم، قائلاً: "بلدة مضايا وقعت فريسة للأوضاع السيئة التى شهدتها خلال الآونة الأخيرة".