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الحرس الليبى يحبط هجوما لتنظيم داعش على محطة زويتينة النفطية

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الحرس الليبى يحبط هجوما لتنظيم داعش على محطة زويتينة النفطية الحرس الليبى يحبط هجوما لتنظيم داعش على محطة زويتينة النفطية
أعلن حرس المنشآت النفطية الليبى الاثنين انه صد هجوما بحريا شنه تنظيم داعش على محطة زويتينة النفطية شمال البلاد.

وحاول التنظيم المتطرف الأسبوع الماضى السيطرة على محطات التصدير البحرية التى يطلق عليها منطقة "الهلال النفطى" شمال ليبيا، وقتلوا 56 شخصا فى تفجيرين انتحاريين فى الزلتان وراس لنوف شرق طرابلس.

وصرح على الحاسى المتحدث باسم الحرس المكلف من المعترف بها بحماية المنشات النفطية الليبية انه "ليل الاحد اعترض عناصر الحرس ثلاثة قوارب كانت تحاول دخول محطة زويتينة النفطية".

وأضاف "فتحوا النار واصابوا احد القوارب، وفر القاربان الأخران إلا أنهما عادا بعد فترة وجيزة لسحب القارب الذى أصيب".

وأضاف "نستطيع ان نقول ان منفذى الهجوم هم من تنظيم الدولة الاسلامية لاننا تلقينا معلومات بأن التنظيم سيحاول دخول زويتينة عن طريق البحر".

ويحاول التنظيم المتطرف منذ أسابيع التقدم شرقا من معقله الساحلى سرت، مهددا بالسيطرة على ثروة ليبيا النفطية.
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مصر 365

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