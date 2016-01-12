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عماد أديب: وقف بث جلسات البرلمان خطأ تاريخى ومن حق الشعب مراقبه نوابه

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عماد أديب: وقف بث جلسات البرلمان خطأ تاريخى ومن حق الشعب مراقبه نوابه عماد أديب: وقف بث جلسات البرلمان خطأ تاريخى ومن حق الشعب مراقبه نوابه
قال الإعلامى عماد أديب، إن قرار مجلس النواب بعدم بث جلساته على الهواء، خطأ تاريخى فى الحياة السياسية المصرية، ومن أكبر الأخطاء منذ 30 يونيو حتى الآن، لأنه من حق المواطن الذى نزل لاستكمال خارطة الطريق أن يرى النائب الذى اختاره، متسائلاً "كيف يمكن أن تحرم المصريين من رؤية ثمرة 30 يونيو وإنجازهم فى الاستحقاق الثالث؟".

ووجه عماد أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه عمرو أديب ، ورانيا بدوى ويذاع على فضائية "اليوم"، رسالة لمجلس النواب قائلاً "إذا كنت مش قادر تواجه شعبك، ومش عاوز تقول للناس أنت بتعمل إيه، فأنت بتديلى إنذار خطر بأنك مش عاوز تخلى الناس تشوف أنت بتعمل إيه"

وأضاف عماد الدين أديب، أن وقف البث المباشر لمجلس النواب، وإذاعة ما يريده البرلمان حسب رغبته، يعد عملاً غير ديمقراطياً، مشيرا إلى أن المجلس يرسل رسائل سلبية تجعلنا نتساءل "هل كان انتخاب المجلس ضرورى؟ أم بدونه أفضل؟" .

وأشار إلى أن هذا القرار يمنع حقوق المواطن فى مراقبة مجلس النواب، لأنه إذا كان المجلس يراقب فإن الشعب من حقه أن يراقب هذا المجلس.


>- مجلس النواب يوافق على قطع البث المباشر عن الجلسات

- هيثم الحريرى رافضا منع البث المباشر عن الجلسات: من حق الشعب متابعة نوابه

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مصر 365

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