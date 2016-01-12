بالصور.. الفريق مميش يفتتح مركز "قناة السويس" لذوى القدرات الخاصة

افتتح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوى القدرات الخاصة بمستشفى الهيئة بالإسماعيلية، وذلك فى ضوء اهتمام الفريق مميش برعاية ذوى القدرات الخاصة، وتوفير الخدمات الصحية لهم من خلال منظومة شاملة ومتخصصة تمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع.

ويفتح المركز أبوابه لاستقبال الأطفال ذوى القدرات الخاصة للمواطنين بمنطقة القناة، ولأبناء العاملين بهيئة قناة السويس، ويضم 15 وحدة، منها وحدات تدريبية ووحدات للتعليم الجماعى والوظيفى، لعلاج 14 نوعًا من المشكلات التى تعوق ذوى القدرات الخاصة فضلاً عن إمكانية الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم.

وأوضح الفريق مُهاب أثناء تفقده المركز أن افتتاحه يأتى فى ظل اهتمام الهيئة بتفعيل دورها التنموى ليكون المركز نواة يعقبها افتتاح فروع أخرى فى بورسعيد والسويس لخدمة مجتمع منطقة القناة وأبناء الهيئة، مؤكداً أنه لن يتأخر فى تقديم الدعم للمركز ليواكب أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

وأشار الفريق مميش إلى ضرورة إحاطة ذوى القدرات الخاصة بالعناية اللازمة وتشجيعهم بما يضمن اندماجهم الكامل فى المجتمع.

وقدم الدكتور ممدوح تركى رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى هيئة قناة السويس عرضًا تقديميًا عن أقسام المركز ودوره فى تنمية المهارات والقدرات الخاصة للأطفال وتهيئتهم للانخراط فى المجتمع والتطورات المستقبلية للمركز موجهًا شكره للسيد الفريق على دعمه الكبير للتخفيف عن المواطنين والعاملين بالهيئة.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمنية الرشيدى رئيسة قسم أعصاب الأطفال بمستشفى عين شمس الجامعى عن سعادتها بافتتاح المركز باعتباره أول مركز نموذجى لرعاية ذوى القدرات الخاصة فى الجمهورية، مؤكدة ضرورة تكرار هذه التجربة فى كل محافظات الجمهورية.

كما قدمت الدكتورة داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للتوحد (الأوتيزم) شرحًا عن الوسائل والطرق العلاجية التى ستتبع فى المركز، وأنها ستقوم بالإشراف على تدريب الأطباء والأخصائيين لمدة شهر كامل بهدف توفير الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع تلك الحالات.



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