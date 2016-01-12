شاهد.. صورة "رحمة" ضحية العقار المنهار بالشرقية

ينشر اليوم السابع ، صورة الفتاة رحمة أولى الضحايا الذين تم استخراجهم بين أنقاض العقار المنهار فى منيا القمح بالشرقية.

وتكمنت قوات الدفاع المدنى من انتشال 3 جثث هم " رحمة محمد عبدالمجيد " 17 سنة، وشقيقتها هاجر، 8 سنوات، وطفل آخر، فيما تم إنقاذ 3 آخرين، بينهم سيدة 42 عامًا، ونجلتها 14 عامًا، و شخص آخر، حيث أصيبوا بجروح وتم نقلهم للمستشفى المركزى.

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنه كلف لجنة تحقيقات مكبرة فى أزمة عقار منيا القمح المنهار ، ولجنة أخرى هندسية لفحص المنازل المجاورة لها، بعد رصد تصدعات فيها، وتم إخلاء أحدهم.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الشرطة تحفظت على المقاول وسائقى اللودرات المسئولين عن أعمال الحفر التى تسببت فى انهيار العقار.

وأشار فى تصريح صحفى إلى أنه تم استخراج 3 جثث و 5 مصابين وجار انتشال بالباقين ، حيث إن عدد أفراد المنزل 30 شخصا، وأنه تمت الاستعانة بحفار من القوات المسلحة لمعاونة قوات الدفاع المدنى.

وأكد شهود عيان من مكان حادث انهيار عقار بمدينة منيا القمح بالشرقية، أن العقار لم يسقط فجأة وكان هناك مؤشرات لانهياره ، وأضاف الأهالى لليوم السابع، أن مالك العقار الدكتور مجدى عيدوراس، تقدم بشكاوى متعددة لرئاسة مجلس المدينة هو العقارات المجاورة له بتضررهم بسبب أعمال الحفر بالأرض المجاورة له، وتأثر أثاثات منازلهم، متهمين العاملين بالمجلس بالتقاعس فى عملهم التواطأ مع صاحب البرج السكنى لاستكمال بنائه على حساب العقارات المتضررة.

كان قد انهار عقار كائن بشارع الصحابة بمنيا القمح أمام مدرسة الزراعة ملك المدعو الدكتور مجدى عيداروس يقيم فيه هو 5 أسر أخرى، معظمهم من عائلة واحدة وعلى مساحة 200 متر كل طابق من شقتين وتم بناؤه منذ سنوات.

وأفاد مصدر مسئول، أن سبب انهيار العقار، وجود أعمال الحفر بعمق 6 متر لبناء برج سكنى، وقام المقاول المسئول عن الحفر بالتعرض لأثاثات العقار خلال ذلك مما سبب الانهيار، لافتا إلى أن البرج السكنى هو للمدعو " عبدالمنعم عبدالعال " وشهرته محمد الشرقاوى.



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