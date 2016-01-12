زى النهاردة.. استخدام الأنسولين لأول مرة فى علاج مرضى السكر منذ 92 عامًا

فى مثل هذا اليوم، منذ 92 عامًا، وبالأدق فى الحادى عشر من شهر يناير عام 1922 تم استخدام الأنسولين لأول مرة فى علاج مرض السكر من النوع الأول، وذلك لعلاج صبى يدعى ليوراند سومبثون، 14 عاما، بعد أن كان على حافة الموت وظل يعانى لفترة طويلة داخل مستشفى ترونتو العام فى كندا .

وتم اكتشاف هرمون الأنسولين للمرة الأولى فى عام 1921 بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء فى جامعة تورنتو الكندية، وهم: فريدريك بانتينج، وتشارلز بست وجون مكليود، وهو يعد من أعظم الاكتشافات الطبية فى القرن العشرين، وكان المصابون بمرض السكر غالباً ما يموتون خلال عام أو اثنين من بدء الإصابة بالمرض.

وأضاف التقرير الذى نشر على موقع منظمة " diabetes" المؤسسة الخيرية الأولى للعناية بمرضى السكر فى بريطانيا، أن هرمون الأنسولين يظل حتى يومنا هذا العلاج الوحيد الفعال لمرض النوع السكر من النوع الأول.