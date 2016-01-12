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الحمل فى توأم أحد مسببات الإصابة بالأنيميا.. تعرفى على باقى الأسباب

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الحمل فى توأم أحد مسببات الإصابة بالأنيميا.. تعرفى على باقى الأسباب الحمل فى توأم أحد مسببات الإصابة بالأنيميا.. تعرفى على باقى الأسباب
الأنيميا أحد الأمراض التى تصيب الأجنة أو النساء فى فترة الحمل، نتيجة عوامل وأسباب مختلفة منها عدم تناول الأغذية المفيدة المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية كالحديد والكالسيوم.

الأنيميا فى فترة الحمل


>يقول الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى أمراض النساء والتوليد: "تعانى أغلب النساء من الإصابة بالأنيميا فى فترة الحمل، حيث يعتمد تكوين الجنين على مخزون الحديد والكالسيوم الموجود فى جسد الأم، وبالتالى فى حال عدم وجود قدر كاف من هذا المخزون تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا وهذا يعرضها بالطبع لمشاكل صحية خلال الحمل".

النساء الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا


>وأوضح د.محمد أن معاناة المرأة قبل الحمل يزيد من احتمالية إصابتها بالأنيميا، وهذا يعرضها لبعض المشاكل الصحية فى فترة حملها، كما أن النساء اللائى يحملن بشكل متكرر دون وجود مدة كافية بين الحمل والآخر يكن عرضة للإصابة بالأنيميا.

وتابع د.محمد: تزيد فرص إصابة المرأة بالأنيميا خاصة الحامل فى توأم، حيث احتياجها فى هذه الحالة لعنصر الحديد يتضاعف، ما يتطلب تناول أغذية غنية بالحديد، كما تزيد فرص إصابة الحوامل خلال الشهور الأولى بالأنيميا نتيجة تعرضهن للقىء الذى يتسبب فى عدم استفادة الجسم بالأطعمة التى تتناولها.

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