سلامة عيونك.. التوصل لتقنية جديدة تعالج العمى الوراثى

كشفت دراسة حديثة نشرتها االمجلة الطبية the journal Molecular Therapy. ، عن تقنية جديدة أطلق عيلها "كريسبر"، وتساهم فى تعديل الجينات، وعلاج العمى الوراثى.

وسلط الباحثون فى الدراسة الضوء على التهاب الشبكية الصبغى الوراثى، والذى يعد من أمراض العين التى تسبب تدهورا فى الأنسجة، ولا يوجد له علاج معروف، ومن الممكن أن يؤدى إلى الإصابة بالعمى، وقد استخدم الباحثون تقنية "كريسبر" "Cas9" لإزالة الجينات الوراثية التى تسبب العمى.

وقال شاومى وانغ، كبير معدى الدراسة بمركز سيدرز سيناى الطبى فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية: مع المزيد من تطوير الدراسة يمكن استخدام هذه التقنية لتعديل الجينات الموروثة فى علاج مرضى التهاب الشبكية الصبغى الوراثى، لأن هذا الالتهاب من الأمراض التى يعانى منها المرضى بالعمى الليلى فى المراحل المبكرة، إضافة إلى الضمور وحدوث تغييرات فى المادة الملونة بشبكية العين وانقباض فى مجال الرؤية، وفى نهاية المطاف العمى.

وحسبما ورد فى التقرير فقد استخدم الباحثون تقنية كريسبر، لإزالة الجين المتحور المسبب للعمى، وعند إجراء التجارب على الفئران باستخدام تقنية كريسبر بحقن فئران التجارب المصابة بالتهاب الشبكية الصبغى الوراثى، كانت النتائج جيدة واستعادت تلك الفئران الرؤية بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن "كريسبر" من العلاجات الجديدة التى تستخدم فى علاج بعض الأمراض المستعصية، كالعمى، ويكون ذلك من خلال الحقن بمادة تعمل على تعديل الجينات المتغيرة واستبدالها بجين سليم .

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