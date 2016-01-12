فوائد مشروب الزنجبيل للتخسيس والتهاب الحلق

فوائد الزنجبيل للتخسيس

الزنجبيل أحد الأعشاب التى يفضل كثيرون تناولها كمشروب دافئ للحصول على فوائده الكثيرة للصحة، حيث يفيد فى تقوية مناعة الجسم وتحسين كفاءته والوقاية من الأمراض.>يقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن تناول مشروب الزنجبيل يساهم فى تحقيق فوائد صحية عديدة منها على سبيل المثال رفع معدل حرق الدهون بالجسم التخسيس.

وأضاف د.طايع: يدرج كثير من الأطباء الزنجبيل ضمن البرنامج الغذائى للراغبين فى إنقاص وزنهم، لدوره الفعال فى إذابة الدهون.

فوائد الزنجبيل لعلاج التهاب الحلق

نصائح قبل تناول الزنجبيل

>وأكد د. طايع أن مشروب الزنجبيل يساهم فى القضاء على البكتيريا الموجودة فى الحلق والمسببة للاحتقان، وبالتالى تناوله مفيد لمن يعانون من أدوار البرد المصاحبة بالتهاب الحلق.>ونصح استشارى الجهاز الهضمى والتغذية الأشخاص الذين يعانون من التهابات فى المعدة والأمعاء بعدم الإفراط فى تناول الزنجبيل، واستشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب تعرضهم لمشاكل صحية.