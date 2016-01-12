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اضطراب الهرمونات والضغط النفسى أهم أسباب صلع النساء

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اضطراب الهرمونات والضغط النفسى أهم أسباب صلع النساء اضطراب الهرمونات والضغط النفسى أهم أسباب صلع النساء
كثير من النساء تعانين من تساقط أو فقدان الشعر لأسباب مجهولة منها ضعف التغذية أو الحمل، أو أسباب أخرى يسلط عليها الضوء موقع “Health”، الطبى الامريكى..

- اضطراب الهرمونات الأنثوية يسبب فقدان الشعر


>التغييرات الهرمونية التى تحدث عند استخدام وسائل منع الحمل يمكن أن تسبب فقدان الشعر، كما أن التغيير فى التوازن الهرمونى الذى يحدث فى سن اليأس قد يسبب أيضاً فقدان الشعر.

العلاج:


>يمكن تبديل نوعية دواء منع الحمل أو ترك الوسيلة وتبديلها بأخرى مثل اللولب أو الواقى الذكرى أو الواقى الأنثوى، وعند الوصول إلى سن اليأس يرجى تناول الأدوية التى تعمل على ضبط الهرمونات فى الجسم.

- الضغط النفسى يسبب تساقط الشعر


>يعتبر الضغط النفسى من مسببات فقدان الشعر أكثر من الإجهاد البدنى، وعلى سبيل المثال حالات الطلاق، وبعد وفاة أحد أفراد الأسرة، أو أثناء رعاية أحد الوالدين المسنين.

العلاج:


>ولأن فقدان الشعر يكون بسبب الإجهاد البدنى، يكون الحل بالحصول على الرخاء والهدوء فى نهاية المطاف، وممارسة من التمارين الرياضية.

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