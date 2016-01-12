لمرضى البواسير.. تناول كمية كافية من المياه يوميا لتجنب الإمساك

الإصابة بمرض البواسير ترتبط بممارسة عادات غذائية معينة، منها تناول الأطعمة الغنية بالتوابل. أسلوب التغذية الخاطئ أحد أسباب البواسير وأمراض أخرى

>تقول الدكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن اتباع الشخص لبعض الأساليب الغذائية غير الصحية يؤدى إلى زيادة فرص إصابته ببعض الأضرار منها البواسير والسكر وضغط الدم. أهمية شرب المياه

>وأكدت د. نهى للمصابين بالبواسير أهمية شرب قدر كاف واف من المياه يتراوح بين 8 و12 لترا على مدار اليوم، وذلك لفوائد المياه فى تقليل الإمساك الذى يعد أحد أكثر مشاكل أغلب مرضى البواسير. فوائد الخضراوات والفواكه لمرضى البواسير

>وأضافت د. نهى: يجب البعد عن الأغذية التى تحوى نسبة عالية من الكربوهيدات والدهون دون الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف المفيدة والضرورية لمرضى البواسير، ولذا يجب أن تتضمن الوجبات خضراوات ممثلة فى طبق السلاطة وفواكه مثل التفاح والبرتقال.

شبكةعيونالإخبارية

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