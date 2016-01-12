تأجيل محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم التبين لجلسة 14 فبراير المقبل

قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 47 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم الشرطة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 14 فبراير المقبل، لسماع الشهود، وقررت المحكمة ضبط وإحضار أحد العاملين بقسم التبين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.