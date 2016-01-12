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مباحث السياحة تسقط شبكة "الفاجرة" للدعارة بشرم الشيخ

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مباحث السياحة تسقط شبكة "الفاجرة" للدعارة بشرم الشيخ مباحث السياحة تسقط شبكة "الفاجرة" للدعارة بشرم الشيخ
استطاع رجال مباحث السياحة والآثار بجنوب سيناء القبض على "الفاجرة" للدعارة بشرم الشيخ، مقابل 3000 جنيه فى الساعة مع السائحين العرب.

كان المقدم وليد عابدين قد تلقى بلاغا من النقيب أحمد معروف ضابط بمباحث السياحة عن القبض على إحدى الساقطات ضمن إحدى شبكات الدعارة، على الفور أمر اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة العامة والعميد أشرف يعقوب مدير إدارة سياحة جنوب سيناء بسرعة ضبط باقى أفراد الشبكة.

وخلال تفقد النقيب أحمد معروف ضابط مباحث يتفقد الحالة الأمنية للسائحين بالمناطق السياحية شاهد إحدى الفتيات تقوم بحركات وإيماءات جنسية تثير غرائز السائحين وشهوة الرجال، وأثناء التوجه إليها سقط منها مبلغ مالى وبفحصة تبين أنه ثلاثة آلاف جنيه، وردت معلومات سرية تفيد أن الفتاة ضمن شبكة آداب وأنها جاءت من إلى شرم الشيخ وأخريات لممارسة الرذيلة.

وبالكشف عن هويتها تبين أنها تدعى "نشوى.م" 39 سنة مقيمة بالعمرانية فى محافظة جيزة وأرشدت عن باقى أفراد الشبكة.

تم إخطارالعقيد خالد المليجى رئيس مباحث جنوب سيناء فتم تشكيل فريق بحث ضم المقدم وليد عابدين والرواد عمروهويدى وهيثم مجدى والرائد محمد سيف، وتحديد أماكن باقى أفراد الشبكة وألقى رجال البماحث القبض على المتهمة الثانية وتدعى "ندى.ع" مقيمة القناطرالخيرية 23 سنة، والمتهمة الثالثة وتدعى "رضا.ف.ع" مقيمة القناطر الخيرية 34 سنة، وبمواجتهن اعترفن بممارسة الدعارة بمقابل مادى، وأنهن يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعى فى الاتصال بزبائنهن عن طريق إحدى السيدات وتدعى سلوى وشهرتها (الفاجرة) حيث تقوم بالاتفاق مع الزبائن، وتقوم بإرسالهن إلى شرم الشيخ، مقابل 3000 جنيه فى الساعة.

وبارشاد المتهمة ندى تم العثور على بعض الرسائل الصوتية المسجلة بينها وبين زعيمة الشبكة (الفاجرة) وأنها قامت بالحجز لهن على طائرة الساعة السابعة صباحا وعدة رسائل على الوتس اب لإرسال اسمها بالكامل من أجل حجز الطيران.

تم العصور على صور فاضحة فى أجهزة المحمول، والتحفظ عليها والمبلغ المالى، تم تحرير المحضر رقم 11 أحوال السياحة وإرساله إلى قسم أول شرم الشيخ، للعرض على النيابة فتم تحرير المحضر رقم 169 جنح شرم الشيخ.

وبالعرض على نيابة شرم الشيخ قررالمستشار عمر شاهين رئيس النيابة حبس المتهمات الثلاثة أربع أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات وسرعة القبض على زعيمة الشبكة الملقبة بالفاجرة.

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مصر 365

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