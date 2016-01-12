اعتصام الرائد فهمى بهجت أمام "الداخلية" للتحقيق فى بلاغاته ضد ضباط بالوزارة

دخل الرائد فهمى بهجت فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، مطالباً التحقيق فى البلاغات المقدمة من جانبه ضد عدد من ضباط الشرطة، وعلى رأسهم اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لشئون العلاقات والإعلام لاتهامهم بالتشهير به.

وقال "بهجت"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه دخل فى اعتصام مفتوح أمام الوزارة بسبب رفض المسئولين إيصاله بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، للتحدث معه فى البلاغات المقدمة من جانبه، وأنه سينتظره لحين مغادرته مقر الوزارة للحديث معه.

وأضاف "بهجت"، أنه تقدم بعدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ضد عدد من ضباط الشرطة ومسئول العلاقات والإعلام بالوزارة، لاتهامهم بالتشهير به منذ 6 أشهر، ولم يتم التحقيق فى البلاغات حتى الآن.