القبض على "سماح بكتريا" تمارس الرذيلة بـ 75 جنيه فى شرم الشيخ

قررت سماح أن ترفع شعار محاربة الغلاء وتحطيم الأسعار للعاملين بشرم الشيخ، حيث قررت ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة باقل الأسعار بـ 75جنية فى المرة الواحدة.

وردت معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب العامة، يفيد بقيام إحدى الساقطات وتدعى سماح بكتريا 18سنه بممارسة الرذيلة مع العاملين المصريين والدليفرى والسائحين بدون تميز وتتخذ من مسكنها بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها .

>تم ابلاغ اللواء مجدى موسى مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء.

>فقام العميد أسامة النوواى رئيس المباحث الجنائية بوضع خطة مع رجال مباحث الآداب استهدفت سكن المتهمة ورصد تحركاته حتى أكدت التحريات السرية وجود أحد السائحين مع المتهمة.

تم صدوراذن النيابة العامة، وعلى الفورانتقلت العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب، ومعاونه الرائد خالد شلبى، بمداهمة مسكن المتهمة وعندما شعرت المتهمة بوجود رجال المباحث قامت باخفاء السائح العربى، اسفل السريرفتم القبض عليها والقبض على السائح العربى.

وبمواجهتها اعترفت بممارسة الرذيلة مع المصريين مقابل مبلغ مادى بسيط لايتعدى المائة جنية وأنها تقوم بتخفيض الاسعار نظرا للظروف التى تمربها السياحة،اما السائح الخليج يتم الاتفاق حسب نوعية الزبون وحسب الوقت الذى يريده.

وبالكشف عن المتهمة تبين اتهامها فى 18قضية متنوعة مابين مخدرات والتعدى على موظف والتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة وأنها تم حبسها على ذمة احدى القضايا 6 شهوروخرجت من السجن من شهرين.

تم تحرير محضر برقم 183وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.