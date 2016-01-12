تأجيل قرعة الإسكان بالشرقية بسبب عقار منيا القمح المنهار

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، تأجيل قرعة حاجزى الوحدات السكنية لعام 2008 لمدة أسبوع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19يناير فى تمام الساعة 10 صباحاً بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بجوار منطقة التجنيد .

وجاء قرار المحافظ، نظرًا للظروف الطارئة التى تمر بها الشرقية بحدوث انهيار عقار مكون من 6 طوابق (12 شقة) بمدينة منيا القمح، وحدوث وفيات وإصابات وتصدعات بالعقارات المجاورة.

يذكر أن القرعة العلنية كانت محدد لها غدًا لحاجزى الوحدات السكنية لعام 2008 بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

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