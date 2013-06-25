"جوجل" يحتفل بميلاد رائد العمارة الإسبانية الحديثة "أنطونيو غاودي"

كتب : محمد شنح منذ 55 دقيقة

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل بالذكرى 161 لميلاد المهندس المعماري أنطونيو غاودي اليوم، والمولد في مقاطعة جنوب تاراغون في كاتالونيا بإسبانيا عام 1852.

وزين محرك البحث الشهير صفحته الرئيسية بأشهر منجزات أنطونيو غاودي المعمارية في إسبانيا، حيث قام بكتابة أحرف كلماته بقطع من السيراميك التي ابتكرها.

ويعتبر "غاودي" أحد رواد فن العمارة في العالم، فرغم إعاقته ومعاناته مع العرج إلا أنها لم تمنعه بمواصلة مشواره في الهندسة المعمارية.

وتأثر بأعماله بالعمارة الإسلامية والقوطية والباروكية، ولكنه طبع أعماله ببصمته الخاصة فخرجت لنا أعماله مختلفة عن مثيلاتها، وعاش حياته مفتونا بالطبيعة.

اشتهر أنطونيو غاودي في أنحاء أوربا، ولُقب بـ"ممثل العمارة الإسبانية الحديثة"، كما ضمت منظمة اليونسكو سبعة من أعماله في مواقع التراث العالمي بين عامي 1984 و2005 م وتتمركز أعمال غاودي المعمارية في إسبانيا .