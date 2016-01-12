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بالصور.. محافظ السويس يلتقى مواطنى حى الجناين لحل مشكلاتهم

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بالصور.. محافظ السويس يلتقى مواطنى حى الجناين لحل مشكلاتهم بالصور.. محافظ السويس يلتقى مواطنى حى الجناين لحل مشكلاتهم
عقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس مساء أمس الاثنين، لقاء جماهيريا مع أهالى القطاع الريفى بساحة بدر بمنطقة البطراوى، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس للوقوف على المشكلات التى يعانى منها أبناء هذه المنطقة الهامة بحى الجناين .

اليوم السابع -1 -2016

واستمع الهياتمى إلى الكثير من المشكلات المتعلقة بالعجز فى المدرسين ببعض مدارس حى الجناين واحتياجهم لمدرسة ثانوى عام ومشاكل النقل للمدرسين إلى مدارس القطاع الريفى، كما استمع المحافظ أيضا إلى مشاكل المياه والأراضى وضع اليد والتعديات على الأراضى الزراعية والمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى ببعض المناطق، وأهمية إنشاء فرع لإدارة المرور بحى الجناين والخدمات الصحية بالوحدات المنتشرة بالقطاع الريفى.

اليوم السابع -1 -2016

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس الحى بسرعة إعداد تقرير عن جميع المشاكل التى تم طرحها وطرق حلها خلال 24 ساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حتى يتم اتخاذ القرار اللازم لهذه المشاكل .

اليوم السابع -1 -2016

حضر اللقاء المهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة والدكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة ودكتورة وفاء عبده مدير عام التضامن الاجتماعى ومجدى عبد العال مدير عام والمهندس حسين التربانى مدير عام الزراعة وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس وطه محمد مدير الاملاك الزراعية وعصام محمود رئيس قطاع الصرف الصحى لفرع السويس وبعض من مشايخ القبائل بحى الجناين وجمهور كبير من ممثلى الشباب والمرأة من أهالى المنطقة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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