بالصور.. محافظ السويس يلتقى مواطنى حى الجناين لحل مشكلاتهم

عقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس مساء أمس الاثنين، لقاء جماهيريا مع أهالى القطاع الريفى بساحة بدر بمنطقة البطراوى، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس للوقوف على المشكلات التى يعانى منها أبناء هذه المنطقة الهامة بحى الجناين .

واستمع الهياتمى إلى الكثير من المشكلات المتعلقة بالعجز فى المدرسين ببعض مدارس حى الجناين واحتياجهم لمدرسة ثانوى عام ومشاكل النقل للمدرسين إلى مدارس القطاع الريفى، كما استمع المحافظ أيضا إلى مشاكل المياه والأراضى وضع اليد والتعديات على الأراضى الزراعية والمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى ببعض المناطق، وأهمية إنشاء فرع لإدارة المرور بحى الجناين والخدمات الصحية بالوحدات المنتشرة بالقطاع الريفى.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس الحى بسرعة إعداد تقرير عن جميع المشاكل التى تم طرحها وطرق حلها خلال 24 ساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حتى يتم اتخاذ القرار اللازم لهذه المشاكل .

حضر اللقاء المهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة والدكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة ودكتورة وفاء عبده مدير عام التضامن الاجتماعى ومجدى عبد العال مدير عام التموين والمهندس حسين التربانى مدير عام الزراعة وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس وطه محمد مدير الاملاك الزراعية وعصام محمود رئيس قطاع الصرف الصحى لفرع السويس وبعض من مشايخ القبائل بحى الجناين وجمهور كبير من ممثلى الشباب والمرأة من أهالى المنطقة.



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