حكاية في الجول – سمير عدلي يروي عن.. بكاء الجوهري ' الرهيب ' بسبب عبد الرسول

"كان محمود الجوهري أبا لكل اللاعبين قبل أن يكون مدربهم" هكذا ظهر في وقوف الجنرال بجوار لاعبه هشام عبد الرسول نجم وسط المنيا ومنتخب مصر في أزمته.

هشام عبد الرسول اسم ربما غامض للجيل الذي لم يحضر مشاركة مصر الأخيرة في كأس العالم 1990. إذ كان سببا رئيسيا في وصول الفراعنة للمونديال بتسجيله ثلاثة أهداف في التصفيات. لكن إصابة خطيرة حرمته من اللحاق بمصر.

يقدم FilGoal.com سلسلة من الحكايات التي تغطي تاريخا طويلا للكرة المصرية مع سمير عدلي.

والتالي يرويه سمير عدلي حول بكاء الجوهري:

"هشام عبد الرسول كان لاعبا رائعا.. استحق الانضمام لمنتخب مصر من المنيا بأدائه الجميل في وسط الملعب، كان يركب المواصلات والأوتوبيسات من أجل الانضمام للمعسكرات".

"بعد التأهل لكأس العالم كل لاعب استلم مكافأة، وامتلك عبد الرسول سيارة فيات 132، وقتها كانت حديثة جدا، ما فوق ذلك يركبه الوزراء وقتها".

"خرجت مجلة آخر ساعة الشهيرة في وقتها بغلاف يحمل صورة هشام عبد الرسول داخل سيارته ومع مانشيت عريض (وداعا للميكروباص)".

"اليوم التالي مباشرة سمعنا أن هشام عبد الرسول تعرض لحادث بسيارته صعد على الرصيف في الطريق وكانت مروعة".

"اتصل بي الجوهري وقال لي لن أنتظر سأمر عليك في منزلك ثم نتجه للمستشفى في المعادي سريعا".

"أتذكر جيدا حضر لي في بيتي ثم أخذني بسيارته وانطلقنا نحو المستشفى.. وبعد وصولنا، لأول مرة أشاهد الجوهري يبكي بكاء رهيبا لم أره في هذه الحالة قط".

"الجوهري ظل يبكي على حالة هشام عبد الرسول، والذي قام بتركيب شرائح ومسامير في عظامه حرمته من المشاركة في المونديال".

"لقد كان والدا للاعبين".

هشام عبد الرسول.. كان بيركب اتوبيسات .. جاب عربية فيات 132 وقتها كانت حاجة حديثة جدا .. كانت عربية من بتوع الوزراء في وقتها

مجلس آخر ساعة كانت شهيرة.. الغلاف صوروه وكاتبين "وداعا للميكروباص" ..

المجلة طلعت.. تاني يوم طلع ع الرصيف اللي في النص وعمل حادثة واصيب .. الجوهري خلانا نروح مستشفى النيل البدراوي.. أول مرة يبكي أشوفه.. ملعبش بسبب شرايح صفيح وكان لاعب وسط عالي اوي بكى بكاء رهيب

مش مستني اعدي عليه واحنا رايحين المستشفى قالي انا هجيلك وكان بسيارته المرسيدس جالي وروحنا المعادي.

وكانت الحلقة الأولى عن - "قبيلة الأشانتي وماذا فعلت لكي يخسر الأهلي بطولة إفريقيا.. وحيلة الجوهري".

والثانية عن – "عندما تكاتفت غانا لإسقاط الأهلي"

والثالثة عن - سرقة ميداليات تتويج الأهلي وعودتها بصدفة غريبة

والرابعة عن - مدرب مصر الذي يزدري الأديان وطوبة تلقاها بدلا منه

والخامسة عن - سمير عدلي يروي: لا أصدق ما فعله الجوهري بي بسبب التوأم "النائم"

والسادسة عن - "طرد حازم إمام وسجائر الجوهري وفضيحة السعودية"

والسابعة عن - "سر "حاجة حلوة" طلبني الجوهري بإحضارها لحسام حسن"

والثامنة عن - "السبب الحقيقي لطرد إبراهيم سعيد من معسكر أمم إفريقيا.. وأين الـ200 دولار؟" span>

مصدر الصورة - صفحة تاريخ الكرة في مصر على فيسبوك