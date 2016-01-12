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حسام حسن: أتمنى ضم أحمد الشيخ إلى المصري

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حسام حسن: أتمنى ضم أحمد الشيخ إلى المصري حسام حسن: أتمنى ضم أحمد الشيخ إلى المصري

تمنى حسام حسن المدير الفني لنادي المصري ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي إلى صفوفه ولكنه أكد إن "صعب للغاية تفريط الأهلي باللاعب".

أحمد الشيخ شارك للمرة الأولى مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق بعدما حل كبديل أمام المقاولون العرب.

وعن أحمد الشيخ قال حسام حسن: "أعطيت الشيخ صوتي كأفضل لاعب الموسم الماضي. وهو واحد من أفضل اللاعبين في ".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة (صدى البلد) "أتمنى أن يكون الشيخ ضمن صفوف المصري بكل تأكيد".

وتابع "ولكن الأهلي لن يترك اللاعب بسهولة نهائيا".

ويقدم حسام حسن موسما رائعا مع المصري حتى الآن إذا يحتل بالتساوي مع الأهلي صدارة الترتيب.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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