أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد شوقي لـ في الجول: أدرس العودة إلى الدوري الماليزي

Google+ Print
محمد شوقي لـ في الجول: أدرس العودة إلى الدوري الماليزي محمد شوقي لـ في الجول: أدرس العودة إلى الدوري الماليزي

"قد أعود إلى ماليزيا" بهذه التصريحات بدأ الدولي المصري السابق محمد شوقي حديثه حول وجهته المقبلة.

وكان شوقي قد لعب في الموسم الماضي ضمن صفوف المقاولون تحت قيادة مدربه السابق في الوطني حسن شحاتة، لكنه رحل مع بداية هذا الموسم.

وفي تصريحات لـ FilGoal.com في هذا السياق قال شوقي "قد أعود من جديد لصفوف الدوري الماليزي".

وأضاف نجم الأهلي السابق "لا أفكر في الاستمرار في الدوري المصري من جديد، لذلك سأنتظر وأرى العروض الخارجية".

الجدير بالذكر أن محمد شوقي سبق وأن لعب في ماليزيا في صفوف فريق كيلانتان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه