محمد شوقي لـ في الجول: أدرس العودة إلى الدوري الماليزي

"قد أعود إلى ماليزيا" بهذه التصريحات بدأ الدولي المصري السابق محمد شوقي حديثه حول وجهته المقبلة.

وكان شوقي قد لعب في الموسم الماضي ضمن صفوف المقاولون تحت قيادة مدربه السابق في المنتخب الوطني حسن شحاتة، لكنه رحل مع بداية هذا الموسم.

وفي تصريحات لـ FilGoal.com في هذا السياق قال شوقي "قد أعود من جديد لصفوف الدوري الماليزي".

وأضاف نجم الأهلي السابق "لا أفكر في الاستمرار في الدوري المصري من جديد، لذلك سأنتظر وأرى العروض الخارجية".

الجدير بالذكر أن محمد شوقي سبق وأن لعب في ماليزيا في صفوف فريق كيلانتان.