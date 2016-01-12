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بسبب هذا الفيديو ..إتهام شعبان عبد الرحيم بازدراء الأديان

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الإثنين 11-01-2016 16:51

انتشر منذ أيام مدته لا تتجاوز الدقيقتين، يظهر فيه المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم وهو يرتدي عمامه، ويرتل القرآن الكريم ما أعتبره أحد المحامين استهزاءً بالأزهر الشريف وإساءة إلى الدين الإسلامي بشكل عام.

وبالفعل تم استدعاء المغني الشهير بشعبولا من قبل الشرطة المصرية للتحقيق معه، ليؤكد أنه كان يقصد من الفيديو توجيه رسالة إلى كل الناس، أن أي شخص يستطيع قراءة القرآن، وأراد عمل ذلك بإسلوب فكاهي حتى يفهمه الجميع وأخلى سبيل شعبان بكفالة قدرها عشرة ألاف جنية مصري.

 

 

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سيدتي

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