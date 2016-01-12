بالصور: جاد شويري يعيد مطربة ستار أكاديمي للغناء بعد غياب عامين

تستعد مطربة ستار أكاديمي المصرية راندا حافظ لطرح أغنيتها الجديدة "نزوة" وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في لبنان على مدار يومين مع المخرج اللبناني جاد شويري، الذي استخدم في الكليب تقنية جديدة لأول مرة يتم استخدامها في كليب عربي، كما تمكن من أن يبرز في راندا ما لديها من طاقات تمثيلية، ومن المقرر عرض الكليب على القنوات الفضائية يوم 20 يناير.

يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كانت أغنية "المأذون" التي طرحتها منذ عامين وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد النادي وتوزيع توما.

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