أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: جاد شويري يعيد مطربة ستار أكاديمي للغناء بعد غياب عامين

Google+ Print

الإثنين 11-01-2016 16:42

تستعد مطربة ستار أكاديمي المصرية راندا حافظ لطرح أغنيتها الجديدة "نزوة" وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في لبنان على مدار يومين مع المخرج اللبناني جاد شويري، الذي استخدم في الكليب تقنية جديدة لأول مرة يتم استخدامها في كليب عربي، كما تمكن من أن يبرز في راندا ما لديها من طاقات تمثيلية، ومن المقرر عرض الكليب على القنوات الفضائية يوم 20 يناير.

يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كانت أغنية "المأذون" التي طرحتها منذ عامين وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد النادي وتوزيع توما.

 

أمل عرفة : هذا هو سبب صورتي مع عبد المنعم عمايري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي