إليسا بين "لازوردي" و"حالة حب"

تواصل الفنانة إليسا نشر كواليس فيديو كليب "حالة حب"، وهي تزود الفانز يوماً بعد يوم، بكواليس تصوير هذا العمل.

في اليوم الاول نشرت اليسا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعها بخبير التجميل بسام فتوح والمنتج المنفذ هوبرت غريّب، وعلقت تحتها "مزاج حالة حب"، ثم ما لبثت أن نشرت صورتين من كواليس اليوم الثاني، الاولى عبارة عن بورتريه خاص بها، والثانية خلال تصفيف شعرها.

يشار إلى ان أغنية "حالة حب"، هي أيضاً عنوان ألبوم إليسا الأخير، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان الملحّن التركي سونير كريسغر.

من ناحية أخرى، نشرت إليسا أيضاً عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة تعود لإعلان مجوهرات "لازوردي".

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