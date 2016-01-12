أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إليسا بين "لازوردي" و"حالة حب"

Google+ Print

الإثنين 11-01-2016 21:34

تواصل الفنانة إليسا نشر كواليس كليب "حالة حب"، وهي تزود الفانز يوماً بعد يوم، بكواليس تصوير هذا العمل.
في اليوم الاول نشرت اليسا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعها بخبير التجميل بسام فتوح والمنتج المنفذ هوبرت غريّب، وعلقت تحتها "مزاج حالة حب"، ثم ما لبثت أن نشرت صورتين من كواليس اليوم الثاني، الاولى عبارة عن بورتريه خاص بها، والثانية خلال تصفيف شعرها.
يشار إلى ان أغنية "حالة حب"، هي أيضاً عنوان ألبوم إليسا الأخير، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان الملحّن التركي سونير كريسغر.
من ناحية أخرى، نشرت إليسا أيضاً عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة تعود لإعلان مجوهرات "لازوردي".

 

بسبب خجله... كاظم الساهر يفوز بلقب جمالي عالمي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة