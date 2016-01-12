بالصور: نادين نسيب نجيم وهيفاء وهبي في عيد ميلاد المصور شربل بو منصور

فوجىء المصور شربل بو منصور، بحضور عدد من النجوم إلى بيته بمناسبة عيد ميلاده الـ 41، حاملين معهم الكاتوه والهدايا، ليحتفلوا بهذه المناسبة مع زوجته ريتا.

كان أبرز الحاضرين الممثلة نادين نسيب نجيم والفنانة هيفاء وهبي وشقيقتها هناء وصديقتها غادة خياط، كما حضر الحفل أيضاً مصمم الأزياء العالمي زهير مراد وإخصائية التغذية غادة خياط..

نادين نسيب نجيم، تمنت عيد ميلاد سعيد لمن وصفته بأفضل مصور، ونشرت صورتين من الحفل إحداهما مع المصمم زهير مراد، وكذلك فعلت هيفاء التي نشرت صورة تجمعها بشربل بو منصور وزوجته ريتا.

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