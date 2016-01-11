محافظ ومدير أمن الشرقية يتابعان رفع أنقاض العقار المنهار بمنيا القمح

انتقل محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد يرافقه مدير الأمن اللواء حسن سيف، لموقع العقار المنهار بمدينة منيا القمح، وذلك لمتابعة عملية رفع الأنقاض والبحث عن أحياء أشخاص أسفلها .

و قال المحافظ ، إن قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي تواصل جهودها لرفع الأنقاض، باستخدام ما لديها من معدات، مشيرا إلى أنه اتصل هاتفيا بعدة جهات للاستعانة بأوناش ومعدات إضافية، للمساعدة في رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى إنقاذ أي أحياء أسفلها في حالة وجودهم .

و قال مصدر أمني إن، القوات فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانهيار وتم غلق الشارع الكائن به، وكذلك إخلاء السكان من العقارات الملاصقة للعقار المنكوب، تحسبا لتأثرها بانهياره، حفاظا على سلامتهم ، لافتا إلى أنه تم حتى الآن انتشال 5 مصابين من تحت الأنقاض ونقلهم للمستشفى .

و أضاف المصدر أن ، التحريات الأولية أفادت بأن أحد المقاولين قام بالحفر لعمل أساسات برج سكني بجوار العقار المنهار، ما أدي لخلخلة التربة أسفله، وانهياره بالكامل، حيث تحول لكوم تراب في ثوان معدودة .

و من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور شريف مكين، الذي انتقل لموقع الحادث، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح العام، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح ورضوض متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج ، وجاري إجراء الإسعافات اللازمة لهم وعلاجهم ، مشيرا إلى الدفع ب 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات قطاع جنوب الشرقية بالكامل، لمواجهة تداعيات الحادث واستقبال المصابين .

و كان مدير أمن الشرقية قد تلقى مساء اليوم الاثنين بلاغا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح وبداخله سكانه .