في يوم طائفي دامي في العراق.. تفجير 4 مساجد للسنة في «ديالى»

أكدت مصادر محلية عراقية، أن ميليشيات مسلحة مارست جرائم خطف للمدنيين وحرق وتفجير للجوامع في المقدادية في محافظة ديالى.

وقامت عناصر مسلحة بإحراق عددًا من المساجد وقاموا بقتل وخطف عدد من المواطنين في قضاء المقدادية على خلفية التفجير المزدوج الذي استهدف أحد المقاهي الشعبية في القضاء، والذي وصل عدد الضحايا 20 قتيلًا بتفجيرات انتحارية استهدفت مقهى في المقدادية.

وتنتشر العناصر المسلحة بشكل واسع في شوارع المقدادية وأقدمت على إحراق وتفجير الجامع الكبير وجوامع العروبة والقدس ونازندة ومثنى الشيباني والأورفة.