«النواب» يقر تشكيل 19 لجنة لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الاثنين على تشكيل 19 لجنة نوعية خاصة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تُعرض عليها القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، على أن تنتهي من عملها يوم السبت القادم.

وطلب عبد العال من النواب تقديم اقتراحات للانضمام لهذه اللجان التي ستعمل طبقا لطبيعة القرار بقانون.

كان إعلان رئيس مجلس النواب تشكيل 5 لجان للنظر في القرارات بقوانين ولجنة أخرى لإعداد اللائحة الداخلية قد أثار جدلا واسعا بين النواب، وعترض عدد منهم على ذلك خاصة وأن هذه اللجان، طبقا لوجهة نظر العديد منهم، لم تضم المتخصصين في مجال عملهم.

واقترح النائب سري صيام توزيع القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان على اللجان النوعية البالغ عددها 19 لجنة.

وقال صيام، خلال جلسة مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، “كان ينبغي بعد انتخاب الرئيس والوكيلين أن يتم تشكيل اللجان”.

وأضاف أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان سيجنب بذلك البرلمان أزمة الاحتجاج التي شهدها المجلس بعد إعلانه تشكيل 6 لجان، 5 منها للنظر في القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وواحدة لإعداد اللائحة الداخلية.

وتابع النائب “لدينا في الدستور نص صريح يقول إن جميع القوانين واللوائح نافذة .. وعملنا بها لاختيار الرئيس والوكيلين.. وتم الاختيار طبقا للائحة وبما لا يخالف الدستور”، لافتا إلى تطبيق اللائحة الداخلية حتى يتم تطبيق اللائحة الجديدة.