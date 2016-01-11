فيديو | خالد يوسف يدفع محمود بدر: «أقعد مش عارف أتكلم»

تعرض النائب محمود بدر عن دائرة شبين القناطر، لموقف محرج علي الهواء في ثانٍ جلسات البرلمان عن طريق المخرج السينمائي خالد يوسف .

وقال «يوسف»، لـ«بدر» أثناء حديثه في الميكرفون: «أقعد بس كده مش عارف أتكلم».

وكان على عبد العال رئيس البرلمان قد أعطى الكلمة لنائب كفر شكر ، وحينما أراد التحدث كان يقف بجواره النائب محمود بدر ، فما كان من خالد يوسف إلا أن طلب من “بدر” الجلوس لكى يتمكن من إكمال حديثه .

قال النائب خالد يوسف، إنه يجب استيعاب كافة الأطياف والتوجهات السياسية والفكرية في كل لجنة من لجان مجلس النواب.

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