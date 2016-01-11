إيران تفعل اتفاقها النووي وتقوم بإزالة قلب المفاعل النووي «آراك»

قامت إيران بطمر الجزء الفعال من المفاعل النووي للماء الثقيل في آراك بالإسمنت، لتبدأ عملية إعادة تشكيله و تفعيل الاتفاق النووي لبرنامجها الذي قد أبرم.

وتمت إزالة قلب مفاعل “أراك” وفق الاتفاق النووي وتم سكب مواد إسمنتية داخل المفاعل، حسبما أفادت روسيا اليوم.

ومن المنتظر أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال أيام بإصدار تقرير تؤكد فيه بصورة نهائية تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والسداسية بتاريخ 14 يوليو 2015.

ووفقًا للاتفاق النووي الذي قد عقد في يوليو في العالم الماضي، أنه يجب على إيران خفض مخزونات اليورانيوم المخصب إلى 300 كجم، وما يزيد عن ذلك يجب إخراجه خارج البلاد خصوصًا إلى روسيا.