«ساويرس» لـ«إبراهيم عيسى» : مرحب بك في أي وقت فـ«أون تي في»

كتب – محمد سويلم

قال رجل الأعمال ومؤسس حزب«المصريين الأحرار» المهندس نجيب ساويرس، أن الإعلامي إبراهيم عيسى مُرحب به في أي وقت في «أون تي في»، قائلًا: «أي وقت إبراهيم يحب يرجع القناة، يشاور بس ويرجع حاطط رجل على رجل»، وعلق «الحسيني» ضاحكًا: «يا بختك يا هيما»، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في السياسة التحريرية للقناة.

واستنكر «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «السادة المحترمون»، المذاع على قناة «أون تي في»، من قلة العباقرة في مصر واصفًا إياها بأنها«مشكلة مصر الأولى»، مستشهدًا بأن مصر إذا كان بها الكثير من أمثال إبراهيم عيسى، لكانت في مكانة أخرى.

وأردف «ساويرس» حديثه قائلًا «إبراهيم قارئ ومثقف ومخه مترتب، وأعتز بصداقتي به، وأول معرفتي به كانت في جريدة الدستور»، كما وصفه« ساويرس» بأنه «عبقري مصر الأول»، مؤكدًا أن «عيسى» عقلية نادرة لا يمكن أن تجدها بسهولة.

ووجه «ساويرس» الشكر لألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات «أون تي في» السابق ، والمشرف العام على وكالة «ONA» الإخبارية ، قائلًا ” ألبرت قام ببناء تلك المحطة على أكتافه أحد أفراد العائلة ، ناسبًا له الفضل الأكبر في نجاح «أون تي في»، وأردف حديثه « إحنا راجعين نشتغل مع بعض تاني ، وفي مكان جديد، وهنشتغل زي ما كنا بنشتغل»، مشددًا «الي بيني وبين ألبرت مفيش حد يقدر يكسره» ،

ووصف «ساويرس» شفيق بأنه أحد أفراد العائلة ، معربًا عن حبه الشديد له ، مستشهدًا بأن إدارة أي محطة تُسفر عن إحداث مشاكل خاصًة إذا كانت محطة سياسية.