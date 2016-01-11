مواجهة بين «الصحة» وصاحب الشركة المنتجة لـ«سوفالدي» بسبب رفض قرار تخفيض السعر

أكد الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، أن بعض الشركات المنتجة لعقارين «سوفالدي المصري» و«ديكلانزا» لعلاج التهاب الكبد الوبائي فيروس «سي» أجبرت المرضى على شراء الدواءين معًا.

وأضاف «الشاذلي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اللإثنين، أنه تم سحب العبوات التي تحتوي على «سوفالدي» و«ديكلانزا» معًا لفصلهما وإعادة طرحهما منفصلين في الأسواق، حيث أنه كان قد صدر قرارًا بتخفيض سعر القار من 1600 إلى 900 جنيهًا.

وقال الدكتور وجدي منير، صاحب الشركة المنتجة لعقار «سوفالدي المصري»، إن الشركة اتفقت مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة على تخفيض سعر «سوفالدي» من 1600 إلى 900 جنيهًا بداية من يناير 2015.

وأشار «منير»، في مداخلة هاتفية لـ«يحدث في مصر» إلى أن «عماد» أعطى الشركات المصنعة لـ«سوفالدي» و«الديكلانزا» مهلة حتى 15 يناير لتصريف منتجاتها قبل تخفيض السعر.

وتابع، تجسد ذلك في الطلب المقدم للشركات بسحب عبوات «سوفالدي» لتعديل الأسعار، إلا أن هناك من لم يستجيب.