صاحب العقار المنهار بـ«منيا القمح»: «مش هدفن ولادي الإ لمَا أقابل السيسي»

قال صاحب العقار المنهار بمنيا القمح، المواطن ماهر العيدروس، إنه لن يدفن أولاده وأقاربه المتوفين، إثر انهيار العقار المكون من 6 طوابق، الإ بعد أن يقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن العقار هو عقار عائلي، يتكون من 12 شقة، مؤكدا أن أسرته وأقاربه أصبحوا ما بين قتيل ومصاب، ورفض أن يدفن أقاربه الإ قبل مقابلة الرئيس السيسي.

وكان عقارا من 6 طوابق، قد انهار، مساء اليوم الإثنين، مما تسبب في مقتل وإصابة الكثيرين، دون وجود أرقاما رسمية معلنة، وتكثف الحماية المدنية من جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.