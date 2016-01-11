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صاحب العقار المنهار بـ«منيا القمح»: «مش هدفن ولادي الإ لمَا أقابل السيسي»

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صاحب العقار المنهار بـ«منيا القمح»: «مش هدفن ولادي الإ لمَا أقابل السيسي» صاحب العقار المنهار بـ«منيا القمح»: «مش هدفن ولادي الإ لمَا أقابل السيسي»

قال صاحب العقار المنهار بمنيا القمح، المواطن ماهر العيدروس، إنه لن يدفن أولاده وأقاربه المتوفين، إثر انهيار العقار المكون من 6 طوابق، الإ بعد أن يقابل الرئيس المصري عبد الفتاح .

وأضاف، أن العقار هو عقار عائلي، يتكون من 12 شقة، مؤكدا أن أسرته وأقاربه أصبحوا ما بين قتيل ومصاب، ورفض أن يدفن أقاربه الإ قبل مقابلة الرئيس السيسي.

وكان عقارا من 6 طوابق، قد انهار، مساء اليوم الإثنين، مما تسبب في مقتل وإصابة الكثيرين، دون وجود أرقاما رسمية معلنة، وتكثف الحماية المدنية من جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

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