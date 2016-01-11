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تشكيل 6 لجان خاصة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان

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تشكيل 6 لجان خاصة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان تشكيل 6 لجان خاصة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان


> أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب “البرلمان” تشكيل مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين وست لجان خاصة للنظر في القرارات بقوانين الصادرة منذ الدستور الحالي، وإعداد لائحة داخلية للمجلس بما يتفق مع أحكام الدستور.

وقال عبد العال “عقد مكتب المجلس اجتماعا عقب الجلسة السابقة لبحث كيفية نظر القرارات بقوانين الصادرة منذ صدور الدستور الحالي والبالغ عددها 341 قرارا بقانون، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض هذه القرارات بقوانين ومناقشتها وإقرارها خلال أول 15 يوما من انعقاد المجلس”.

وأضاف أنه لضيق الوقت وسرعة الإنجاز، تقرر تشكيل 6 لجان خاصة، 5 منها تختص بالنظر في القرارات بقوانين المشار إليها، والسادسة تختص بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس بما يتفق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه رُوعي التخصص والخبرة والمؤهل والتنوع بين الأحزاب والمستقلين مع تمثيل جميع النواب في كل اللجان.

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