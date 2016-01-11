داعش يتبنى احتجاز وقتل رهائن في حادث “مول بغداد” الإرهابي

أعل تنظيم “داعش” تبنيه عملية احتجاز رهائن في بغداد قتل فيها 12 شخصًا على الاقل، والذي وصفهم بالشيعة.

وجاء في بيان للتنظيم “ولاية بغداد”، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 4 عناصر انطلقوا لتنفيذ عملية وسط تجمع “وأحدثوا مقتلة”وأفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بانتهاء الهجوم على مركز تجاري في بغداد، يوم الاثنين، والذي خلف 12 قتيلًا على الأقل، إصابة 14 أخرين، حسبما أفادت العربية نت.

وأشار مصدر رفض الكشف عن هويته في وزارة الداخلية، إلى أن عددًا غير محدد من المسلحين فتحوا النار في الشارع بعد انفجار سيارة مفخخة، ووقع تبادل مقتضب لاطلاق النار بينهم وبين قوات الامن قبل ان يقتحموا المركز التجاري.

وقال ضابط كبير في الشرطة إن “قوات الامن تسيطر بالكامل على الوضع حاليا بعد قتل المسلحين وتحرير الرهائن”. وكان مسلحين اقتحموا مول “زهرة بغداد”، وعندما اقتربت منهم الشرطة قتلوا 3 رهائن.